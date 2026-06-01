CDU lehnt Pantisanos Entschuldigung ab

Berlin. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann lehnt die Entschuldigung des neuen Linke-Kovorsitzenden Luigi Pantisano für seine Äußerung über eine »faschistische Politik« der CDU ab. Pantisano sagte am Montag dpa, dass seine Aussage vom Sonnabend gegenüber Bild, wonach es »derzeit keinen Unterschied zwischen der Politik der CDU und der AfD« gebe, verkürzt und »in dieser Form falsch« gewesen sei. »Dafür bitte ich um Entschuldigung, insbesondere bei denjenigen in der CDU, die immer wieder die Notwendigkeit einer klaren Brandmauer zur AfD betonen.« »Von ›verkürzt‹ zu sprechen, ist eine Unverschämtheit«, sagte Linnemann daraufhin gegenüber Bild. »Wer Christdemokraten mit Faschisten gleichsetzt«, verharmlose »den Horror und die Greueltaten des Faschismus«, befand er. (dpa/jW)