Verband: Jede zweite Klinik könnte pleite gehen

Berlin. Der Verband der Klinikbetreiber warnt vor einer Pleitewelle und einer umfassenden Vernichtung von Arbeitsplätzen in der Branche wegen der Kürzungspläne der »schwarz-roten« Bundesregierung. »Kommen die Einsparungen wie geplant, verlieren wir 2027 insgesamt acht Prozent unserer Erlöse«, sagte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, am Montag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Jahr 2030 würden 49 Prozent aller Krankenhausstandorte »eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit haben«, sagte Gaß unter Verweis auf eine aktuelle Studie. Er betonte zugleich, dass sein Verband die Ziele der Krankenhausreform grundsätzlich unterstützt. Künftig könne durchaus »auf 400 bis 500 klassische Krankenhausstandorte« verzichtet werden. (dpa/jW)