Veranstaltungen
»85 Jahre deutscher Überfall!« Filmreihe. Gezeigt werden von Sonntag, 21.6., bis Mittwoch, 24.6., täglich ab 14 Uhr zahlreiche Klassiker des sowjetischen Films wie »Geh und sieh«, »Ein Menschenschicksal«, »Die Ballade vom Soldaten« und viele mehr. Siehe: babylonberlin.eu. Ort und Veranstalter: Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin
»Der antifaschistische Weltkrieg«. Buchvorstellung mit jW-Redakteur Arnold Schölzel. Das Buch liefert eine globale Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg. Dienstag, 23.6., 19 Uhr. Ort: Der Raum, Bungestr. 20, Berlin. Veranstalter: Eulenspiegel-Verlag.
»Der verdrängte Jahrestag. 85 Jahre deutscher Überfall auf die Sowjetunion«. Vortrag von jW-Osteuropakorrespondenten Reinhard Lauterbach. Mittwoch, 24.6., 19.30 Uhr. Ort: Einsteinhaus, Kornhausplatz 5, Ulm. Veranstalter: »Netz für eine bessere Welt«
»Die EU und Russland. Kein Frieden in Sicht«. Vortrag von jW-Osteuropakorrespondent Reinhard Lauterbach. Donnerstag, 25.6., 19 Uhr. Ort: GEW, Schwanallee 27, Marburg. Veranstalter: DKP und SDAJ Marburg
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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