Rheinmetall streckt Fühler nach Japan aus

Düsseldorf. Rheinmetall will einem Bericht zufolge eine eigene Rüstungsproduktion in Japan aufbauen. Angestrebt werde ein Gemeinschaftsunternehmen mit ‌einem japanischen Partner, um sowohl den ‌dortigen Markt als auch den Export zu bedienen, berichtete Nikkei am Freitag unter ‌Berufung auf ein Gespräch mit Armin ​Papperger. Der Rheinmetall-Boss werde wohl bald nach ‌Japan reisen. Sein Konzern ‌stellt bisher in Japan über eine Tochtergesellschaft Automobilkomponenten wie elektrische Wasserpumpen her. (Reuters/jW)