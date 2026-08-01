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03.08.2026, 18:12:40
- → Kapital & Arbeit
J.P. Morgan Chase investiert Milliarden in US-Immobilienmarkt
Washington. Die Investmentbank J.P. Morgan Chase will bis 2035 mehr als 750 Milliarden US-Dollar in den US-Wohnungsmarkt lenken. Ziel sei es, den Erwerb von Wohneigentum zu fördern, teilte die größte US-Bank am Montag mit. Dazu will J.P. Morgan die Vergabe von Immobilienkrediten um mehr als 40 Prozent steigern und so 500.000 Kunden den Haus- oder Wohnungskauf ermöglichen. Die geplante Vergabesumme für den Wohnungsbau bedeutet eine Steigerung von fast 40 Prozent im Vergleich zum letzten Jahrzehnt. 2025 hatte J.P. Morgan Wohnungsbaudarlehen im Wert von 52,8 Milliarden Dollar vergeben, 30 Prozent mehr als im Vorjahr.
Der US-Wohnungsmarkt entwickelt sich derzeit schleppend, da hohe Zinsen und gestiegene Preise viele potenzielle Käufer abschrecken. Vor knapp 20 Jahren hatte eine zu großzügige Kreditvergabe für wenig werthaltige US-Immobilien und die anschließende Verbriefung der Forderungen zu einer globalen Finanzkrise geführt. (Reuters/jW)
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