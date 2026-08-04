Alibaba legt mit neuem KI-Modell nach

Beijing. Im globalen Wettlauf um die Vorherrschaft bei sogenannter künstlicher Intelligenz hat das chinesische Techunternehmen Alibaba ein weiteres leistungsfähiges Modell veröffentlicht, berichtete dpa am Montag. »Qwen3.8-Max« spielt nach Angaben des Unternehmens mit den Spitzenmodellen der US-Anbieter Open AI und Anthropic in einer Liga. Alibaba bezeichnet »Qwen3.8-Max« als sein bislang größtes und leistungsfähigstes KI-Modell. Es soll besonders gut programmieren, umfangreiche Recherchen erledigen und komplexe Aufgaben weitgehend selbständig bearbeiten können. Das Modell verfügt über 2,4 Billionen Parameter. Die Parameterzahl ist ein Hinweis auf Größe und Komplexität eines KI-Systems. Eine höhere Zahl bedeutet allerdings nicht automatisch eine bessere Leistung. Das erst wenige Wochen zuvor vorgestellte »Kimi K3« des chinesischen Entwicklers Moonshot AI kommt auf 2,8 Billionen Parameter. (dpa/jW)