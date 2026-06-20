Schaeffler baut künftig Kampfdrohnen

Herzogenaurach. Das bisher vor allem als Autozulieferer tätige Unternehmen Schaeffler will mit einem französischen Partner von November an täglich 100 Kampf- und Abfangdrohnen herstellen. Die Drohnen sollen bei Delair in Frankreich produziert werden, teilte Schaeffler am Freitag in Herzogenaurach mit. Man wolle Komponenten liefern und größere Produktionsmengen ermöglichen. Schaeffler gehört zu den weltweit zehn größten Zulieferunternehmen der Autoindustrie. Neben der Rüstungsindustrie will Schaeffler auch bei humanoiden Robotern und in der Raumfahrt neue Geschäftsfelder erschließen. (dpa/jW)