Digitalisierung in BRD lahmt

Brüssel. Die BRD hinkt im europaweiten Vergleich bei der Digitalisierung deutlich hinterher. Beim Glasfaserausbau belege Deutschland in der EU den vorletzten Platz, bei der 5G-Netzabdeckung bestehe klarer Nachholbedarf, berichtete die EU-Kommission am Donnerstag in ihrem jährlichen Digital Decade Report. Zudem lahme die Digitalisierung der Behörden sowie die Implementierung von KI. »Angesichts der insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Lage sind schnellere und tiefgreifendere Anpassungen erforderlich, um Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität zu stärken«, urteilte die ­Kommission. (dpa/jW)