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Bahn-Konzern handelt verantwortungslos

Berlin. Die Chefin der Deutschen Bahn (DB), Evelyn Palla, hat eine »organisierte Verantwortungslosigkeit« im Staatskonzern beklagt. In der Vergangenheit habe die Konzernleitung häufig keine Verantwortung für die Umsetzung von Entscheidungen in der Fläche getragen, erklärte Palla der Welt am Sonntag. Dort seien Entscheidungen als nicht funktional umsetzbar zurückgewiesen worden, worauf die Zentrale bemängelt habe, es sei nicht richtig umgesetzt worden. Aus Zielverfehlungen seien dann mehrfach kaum Konsequenzen gezogen worden, so Palla. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 03.08.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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