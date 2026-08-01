Ungarisches AKW wird abgestellt

Budapest. Wegen niedriger Pegelstände der Donau hat Ungarn sein einziges Atomkraftwerk abgestellt. In der Nacht auf Sonntag sei einer der letzten beiden Reaktoren des Kernkraftwerks in Paks heruntergefahren worden, wodurch die Leistung des Kraftwerks auf 240 Megawatt sinke, teilte Ungarns Regierungschef Peter Magyar am Sonntag mit. An diesem Montag werde das AKW »erstmals seit 44 Jahren« vollständig abgeschaltet. Das Kraftwerk wird mit Donauwasser gekühlt und deckt sonst etwa 40 Prozent des jährlichen, ungarischen Strombedarfs. Der Betreiber der Anlage hatte die Abschaltung »unvermeidlich« genannt. (AFP/jW)