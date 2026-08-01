USA und Japan stabilisieren Yen-Kurs

Tokio. Japan und die USA haben am Devisenmarkt interveniert, um den Yen zu stabilisieren. Die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama werde ‌am Montag eine entsprechende konzertierte Aktion bekanntgeben, deren Ziel sei, das Absinken auf ein 40-Jahres-Tief der Landeswährung zu stoppen, erklärten zwei Regierungsvertreter am Sonntag gegenüber Reuters. Beide Länder seien entschlossen, weitere Kursverluste des Yen zu »bekämpfen«, hieß es weiter. Die Aktion dauere weiterhin an. Am Donnerstag und Freitag sollen japanische ‌und US-Behörden bereits Yen gekauft haben. Zuletzt gab es im Jahr 2011 eine solche gemeinsame Intervention. (Reuters/jW)