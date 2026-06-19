Kurz macht mit Cybersecurity Reibach

Wien/Tel Aviv. Knapp fünf Jahre nach seinem Rückzug aus der Politik treibt Österreichs Exkanzler Sebastian Kurz seine Karriere als Unternehmer voran. Die Cybersecurity-Firma Dream, an der Kurz mit 15 Prozent beteiligt ist, hat nach eigenen Angaben eine weitere Finanzierungsrunde über 260 Millionen US-Dollar abgeschlossen. »Damit steigt die Unternehmensbewertung dreieinhalb Jahre nach der Gründung auf drei Milliarden US-Dollar«, so das auf künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen. Kurz war angesichts von Korruptionsermittlungen der Staatsanwaltschaft 2021 als Chef einer Koalition aus ÖVP und Grünen zurückgetreten. (dpa/jW)