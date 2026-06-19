Evonik streicht jede zehnte Stelle

Essen. Der Chemiekonzern Evonik verschärft sein Kürzungsprogramm und baut Tausende von Stellen ab. Insgesamt sollen bis Ende 2029 rund 3.200 von zuletzt 30.600 Arbeitsplätzen wegfallen, 2.150 davon in Deutschland, kündigte der Essener Konzern am Donnerstag an. Zudem treibt ‌Evonik seinen Umbau voran und steigt 2027 aus dem verlustreichen Polyestergeschäft aus. Das betrifft die Standorte Witten und Marl sowie Shanghai in China. Die Chemieindustrie steckt in einer der schwersten Krisen. Der Branchenverband VCI warnte gar vor einem Kollaps des drittgrößten deutschen Industriezweigs nach der Auto- und der Maschinenbaubranche. (Reuters/jW)