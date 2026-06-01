»Kubas humanitäre Krise«. Regina Mertens und Günter Pohl blicken auf die aktuelle Lage in Kuba. Donnerstag, 18.6., 18 Uhr. Ort: Fritz-Bauer-Forum, Feldmark 107, Bochum. Veranstalter: Humanitäre Cuba Hilfe

»Der Iran abseits der Dämonisierung«. Vortrag. jW-Nahostkorrespondentin Karin Leukefeld blickt hinter die herrschende Propaganda auf Geschichte und Realität des Iran und seine Rolle in der Region. Freitag, 19.6., 19 Uhr. Ort: Der Raum, Rungestraße 20, Berlin. Veranstalter: Hände weg vom Iran Berlin

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»Der verdrängte Jahrestag: 85 Jahre deutscher Überfall auf die Sowjetunion«. Vortrag von jW-Osteuropakorrespondent Reinhard Lauterbach. Freitag, 19.6., 19.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Politisches Wohnzimmer, Holbeinstraße 61, Ravensburg

»Kuba im Würgegriff der USA«. Vortrag. Werner Ströhlein, Aktivist der FG BRD-Kuba, berichtet über die aktuelle Lage und die Möglichkeiten Kubas, sich gegen die US-Aggression zu wehren. Freitag, 19.6., 19.30 Uhr. Ort: GIKS, Kirchtorplatz 4, Dorfen. Veranstalter: AG International