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08.06.2026
- → Feuilleton
Vorschlag
Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht
Vor den Azoren gastieren mittlerweile Walhaie, die sonst in Asien beheimatet sind. P 2025.
→ Die Insel der Giganten. Arte, 18.35 UhrNew Qatar
Kicken als Fortsetzung der Politik mit spielerischen Mitteln: Weil schönste Nebensache der Welt, finden Weltmeisterschaften im Herrenfußball regelmäßig in Staaten statt, wo es mit den Menschenrechten nicht weit her ist. Mit dem Terrorstaat USA als einem der drei Gastgeberländer ist die FIFA ihrer Tradition treu geblieben. BRD 2026.
→ Spielfeld der Macht. Die WM in Trumps Amerika. Das Erste, 20.15 UhrInternet der Tiere
Das Netzwerk für Bewegungsmuster, das ein Verhaltensbiologe am Max-Planck-Institut einrichtet, zählt bereits sechs Milliarden GPS-Punkte. Das Vorhersagesystem soll unter anderem davor schützen, dass Vogelschwärme in Windräder geraten. BRD 2024.
→ Artenschutz 2.0. Mit Hightech gegen das Artensterben. ARD Alpha, 21.00 UhrMamma mia
Bella Italia auf dem Teller, ohne über den Brenner zu brettern? Der Supermarkt schlägt’s vor. Doch Pizza, Pasta und Panettone kommen oft mit billigen Ersatzmitteln daher. Vor allem, wenn es teuer wird, sollte man ein Auge drauf werfen, was da so als Olivenöl oder Trüffelware vertrieben wird. BRD 2026.
→ Die Tricks mit italienischen Lebensmitteln. NDR, 21.00 UhrPeter und der Wolf
Im Jahr 2000 wurde, nachdem der Wolf hierzulande außerhalb des Nationalparks Bayerischer Wald zwischenzeitlich ausgestorben war, wieder ein Welpe in freier Wildbahn geboren. Laut Statistik des Naturschutzbunds Deutschland aus dem November lebt der Canis lupus mittlerweile in 219 Rudeln in Deutschland. Für Mensch und Wolf ist Isegrims Rückkehr eine beiderseitige Herausforderung. BRD 2024.
→ Im Land der Wölfe. 3sat, 22.25 UhrHand in Hand
Schauspielerin werden, oder doch Bundespolizistin? Letztere schlägt schon mal auf Demonstranten ein, Erstere sorgt gelegentlich dafür, dass im Kopf kein Hirn mehr steckt. In der Bundesrepublik geht alles Hand in Hand – und nachher kommt Milo Rau und macht eine Performance draus. BRD 2025.
→ Alpha Uni. Studium: Schauspiel, Bundespolizei. ARD Alpha, 22.30 Uhr
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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