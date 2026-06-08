Vor den Azoren gastieren mittlerweile Walhaie, die sonst in Asien beheimatet sind. P 2025.

→ Die Insel der Giganten. Arte, 18.35 Uhr

Kicken als Fortsetzung der Politik mit spielerischen Mitteln: Weil schönste Nebensache der Welt, finden Weltmeisterschaften im Herrenfußball regelmäßig in Staaten statt, wo es mit den Menschenrechten nicht weit her ist. Mit dem Terrorstaat USA als einem der drei Gastgeberländer ist die FIFA ihrer Tradition treu geblieben. BRD 2026.

→ Spielfeld der Macht. Die WM in Trumps Amerika. Das Erste, 20.15 Uhr

Das Netzwerk für Bewegungsmuster, das ein Verhaltensbiologe am Max-Planck-Institut einrichtet, zählt bereits sechs Milliarden GPS-Punkte. Das Vorhersagesystem soll unter anderem davor schützen, dass Vogelschwärme in Windräder geraten. BRD 2024.

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→ Artenschutz 2.0. Mit Hightech gegen das Artensterben. ARD Alpha, 21.00 Uhr

Bella Italia auf dem Teller, ohne über den Brenner zu brettern? Der Supermarkt schlägt’s vor. Doch Pizza, Pasta und Panettone kommen oft mit billigen Ersatzmitteln daher. Vor allem, wenn es teuer wird, sollte man ein Auge drauf werfen, was da so als Olivenöl oder Trüffelware vertrieben wird. BRD 2026.

→ Die Tricks mit italienischen Lebensmitteln. NDR, 21.00 Uhr

Peter und der Wolf

Im Jahr 2000 wurde, nachdem der Wolf hierzulande außerhalb des Nationalparks Bayerischer Wald zwischenzeitlich ausgestorben war, wieder ein Welpe in freier Wildbahn geboren. Laut Statistik des Naturschutzbunds Deutschland aus dem November lebt der Canis lupus mittlerweile in 219 Rudeln in Deutschland. Für Mensch und Wolf ist Isegrims Rückkehr eine beiderseitige Herausforderung. BRD 2024.

→ Im Land der Wölfe. 3sat, 22.25 Uhr

Schauspielerin werden, oder doch Bundespolizistin? Letztere schlägt schon mal auf Demonstranten ein, Erstere sorgt gelegentlich dafür, dass im Kopf kein Hirn mehr steckt. In der Bundesrepublik geht alles Hand in Hand – und nachher kommt Milo Rau und macht eine Performance draus. BRD 2025.

→ Alpha Uni. Studium: Schauspiel, Bundespolizei. ARD Alpha, 22.30 Uhr