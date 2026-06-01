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Projekte zur Sicherheit laut Bahn erfolgreich

Berlin. Die Sicherheit im Regionalverkehr hat sich laut Deutscher Bahn verbessert. Pilotprojekte für den Einsatz von Bodycams und die Begleitung von Kontrolleuren durch Sicherheitspersonal hätten gute Ergebnisse gezeigt, erklärte die Bahn am Montag. Ab Juli wird zudem das Tragen stichfester Westen geprobt. Bodycams hätten sich als Präventionsmaßnahme bewährt. Bei über 500 Vorfällen, bei denen die Bodycams eingeschaltet wurden, sei es lediglich einmal zu einem schweren Übergriff gekommen. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 09.06.2026, Seite 4, Inland
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