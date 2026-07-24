AfD-Kandidatin nicht zur Wahl zugelassen

Nörten-Hardenberg/Hannover. Der Wahlausschuss des niedersächsischen Nörten-Hardenberg hat die AfD-Kandidatin Reinhild Goes nicht zur Bürgermeisterwahl zugelassen. Der Landkreis solle die Entscheidung noch einmal prüfen, so der Gemeindewahlausschuss. Er hatte sich am Mittwoch abend einstimmig gegen Goes ausgesprochen, wie der NDR am Donnerstag berichtete. Die Prüfung durch den Landkreis muss demnach bis zum 29. Juli abgeschlossen sein, damit die Wahlvorschläge fristgerecht zugelassen werden können. Die Gemeindewahlleitung hatte dem Ausschuss empfohlen, Goes, die im Bundesvorstand der AfD-­Jugendorganisation »Generation Deutschland« sitzt, zuzulassen. Zur Oberbürgermeisterwahl in Hannover sind hingegen alle Kandidaten zugelassen, darunter auch die AfD-Landtagsabgeordnete Jessica Schülke, wie der Wahlausschuss der Stadt am Donnerstag mitteilte. (jW)