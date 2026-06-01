Brand in Umspannwerk: Region ohne Strom

Reutlingen. Der nächtliche Brand in einem Umspannwerk im baden-württembergischen Reutlingen hat einen großflächigen Stromausfall in der Region ausgelöst, von dem am Montag Zehntausende Menschen betroffen waren. Unter den betroffenen Einrichtungen war auch ein Krankenhaus. Laut dem Netzbetreiber Netze BW gibt es Hinweise auf Brandstiftung. Es seien drei Brandstellen gefunden worden, außerdem seien der Zaun und das Gelände vor der Anlage beschädigt, sagte ein Sprecher am Morgen. Aus »Sicherheitskreisen« kolportierte dpa die Einschätzung, wonach die Vorgehensweise auf »linksextremistische Täter« hindeuten würde und Parallelen zu Taten in Berlin aufweise. (dpa/jW)