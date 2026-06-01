Klimaverhandlungen in Bonn begonnen

Bonn. Zum Auftakt internationaler Klimaverhandlungen mit tausenden Delegierten in Bonn hat der Exekutivsekretär des UN-Klimaabkommens UNFCCC, Simon Stiell aus Grenada, am Montag zu größeren Anstrengungen bei der Senkung der Treibhausgasemissionen und mehr Engagement bei der Finanzierung aufgerufen. Zur Eröffnung der zweiwöchigen Verhandlungen verwies Stiell auf die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiken, die die fortschreitende Erderwärmung mit sich bringt. Er warnte vor Hitzewellen, »die Tausende an einem einzigen Tag töten«. Zudem verwies er auf ökonomische Gefahren. »Ein Festhalten an Einfuhren fossiler Energieträger bedeutet den Import von Inflation und wirtschaftlicher Instabilität«, sagte Stiell in seiner Eröffnungsrede. (AFP/jW)