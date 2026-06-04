Machen Sie uns mit nur zwei Klicks zu Ihrer Google-Primärquelle. [Jetzt direkt einstellen]

Googles Suchmaschine verhindert durch die KI erzeugten Antworten organische Reichweite im Netz. Statt Links zu unabhängigen Medien, kommt eine generierte Antwort, die eine Mischung aus allen möglichen Quellen ist. Kritischer, unabhängiger Journalismus wird so systematisch unterwandert. Doch auch Sie können noch mit nur zwei Klicks dagegen aktiv werden: Mit einer Google-Einstellung lässt sich die junge Welt als sogenannte Primärquelle für Ihr Suchprofil hinterlegen. Damit zwingen Sie den Algorithmus dazu, dass bei relevanten Suchanfragen die junge Welt auch weiterhin vertreten ist. (Voraussetzung dafür ist ein Google-Account)

Schritt 1.: Loggen Sie sich bei google.de mit ihrer Gmail-Adresse ein.

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Schritt 2: Klicken Sie auf https://www.google.com/preferences/source?q=jungewelt.de und setzen das Häkchen neben junge Welt.

Fertig! Damit haben Sie es geschafft. Nun wird ihnen die junge Welt bevorzugt angezeigt.