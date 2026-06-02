Krieg im Nahen Osten

Teheran. Angesichts fortwährender israelischer Angriffe im Libanon pocht Teheran weiterhin auf eine Waffenruhe an allen Fronten. Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran schließe den Libanon mit ein, bekräftigte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Montag in einem Beitrag auf X. Araghtschi hatte am Sonntag laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars gesagt, die Verhandlungen mit den USA liefen weiter. Anderweitigen Spekulationen solle kein Glauben geschenkt werden. In einem iranischen Medienbericht am Montag hieß es, der Iran würde die indirekten Verhandlungen mit den USA wegen der israelischen Angriffe im Libanon abbrechen. Iranische Medien berichteten zuletzt häufiger von Eskalationsmöglichkeiten angesichts fortdauernder Verhandlungen. (dpa/jW)

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