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08.06.2026
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Veranstaltungen
»Panzer raus aus Rothenditmold!« Kundgebung. Während die Stadt Kassel und ihr Investor am 9. Juni ihre Pläne für die Zukunft des Henschel-Areals vorstellen, wächst im Stadtteil der Widerstand. Dienstag, 9.6., 18.30 Uhr. Ort: Wolfhager Str./Brandaustr., Wolfhagen. Veranstalter: Aktionsbündnis »Kein Krieg in Rothenditmold!«
»Wie lässt sich die fortschreitende Rechtsentwicklung aufhalten?« Vorträge der Publizisten Rolf Gössner und Ulrich Schneider. Helfen uns Verfassungsschutz und AfD-Verbot im Kampf gegen rechts? Dienstag, 9.6., 19 Uhr. Ort: Werner-Goldschmidt-Salon, Wildenbruchstr. 15, Gelsenkirchen. Veranstalter: Marx-Engels-Stiftung und VVN-BdA Wuppertal
»Wissen schafft Zukunft.« Demonstration. Ein Zusammenschluss von Studierenden, Personalvertretungen und Beschäftigten der Universität Hamburg protestiert gegen die Kürzungspolitik und für die Ausfinanzierung der staatlichen Hamburger Hochschulen. Dienstag, 11.6., 14 Uhr. Ort: Hauptgebäude der Uni Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 1, Hamburg. Veranstalter: AG Ausfinanzierung
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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