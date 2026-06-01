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03.06.2026
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Termine
»Kein Werben für das Sterben«. Tag der Bundeswehr in Laage. Am Penny-Markt in Laage-Kronskamp, nahe der Bahnstation, stehen wir und demonstrieren dagegen. Sonnabend, 6.6., ab 8 Uhr. Veranstalter: Rostocker Friedensbündnis
»Gedenkspaziergang zu den von Überbauung bedrohten Kellergebäuden des KZ-Außenlagers Halle 24«. Von 1944 bis 1945 mussten rund 1.100 Frauen im KZ-Außenlager Genshagen Flugzeugmotoren produzieren. Die überwiegende Zeit lebten sie im Keller unter der Montagehalle. Ein Immobilieninvestor hat das Gelände erworben und will bauen. Freitag, 5.6., 14 Uhr. Ort: Bahnhof Birkengrund, Ludwigsfelde. Veranstalter: Arbeitskreis Zwangsarbeit gedenken, Ludwigsfelde
»Die Vereinnahmung des Antifaschismus durch die herrschende Politik«. Vortrag. Die Bundesregierung verteidigt Israels völkerrechtswidrige Verbrechen und wirft denjenigen, die das kritisieren, Antisemitismus vor. Damit geht Aufrüstung und Kriegsvorbereitung einher. Freitag, 5.6., 18 Uhr. Ort: Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Str. 4, Berlin. Veranstalter: VVN-VdA Berlin
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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