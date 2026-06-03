Französische Armee hält gekaperten Tanker vor

Brest. Der von der französischen Marine im Atlantik gekaperte Tanker »Tagor« ist am Dienstag vor der französischen Küste eingetroffen. Der am Sonntag morgen mehr als 700 Kilometer vor der Küste gestohlene Frachter soll den französischen Behörden zufolge unter falscher Flagge gefahren sein. Es ist das bereits vierte gekaperte Schiff, das die französische Armee als der »russischen Schattenflotte« zugehörig betrachtet. Diese Schiffe unterlaufen den »Ölpreisdeckel« der EU. (AFP/jW)

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