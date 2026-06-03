Materialmangel belastet Unternehmen

München. Materialmangel belastet die deutschen Industrieunternehmen zunehmend. Wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag mitteilte, berichteten rund 16 Prozent der Betriebe im Mai von Engpässen bei der Versorgung mit Vorprodukten. Im April hatte der Anteil noch bei 13,8 Prozent gelegen. Der langfristige Durchschnitt habe vor 2020 bei etwa fünf Prozent gelegen. Vor allem Branchen mit hohem Bedarf an energieintensiven Vorprodukten bekämen »die Folgen der geopolitischen Spannungen« zu spüren, hieß es. Mehrere Unternehmen könnten infolge des Mangels ihre Produktion einschränken müssen, erklärte Ifo-Umfragenleiter Klaus Wohlrabe. (dpa/jW)

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