Großübung des »Heimatschutzes«

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Bergen. Mehr als 600 Soldaten der sogenannten Heimatschutzdivision führen in diesen Tagen an mehreren Standorten in Niedersachsen, Bayern und Hessen eine Übung durch. Auf dem Truppenübungsplatz Bergen sicherten sie am Mittwoch die Entladung von Kettenfahrzeugen der Panzergrenadierbrigade 37, wie die Bundeswehr mitteilte. Der Großteil der beteiligten Soldatinnen und Soldaten sind Reservedienstleistende. Die Heimatschutzdivision wurde 2025 mit 6.000 Soldaten in sechs Regimentern als vierter Großverband des Heeres aufgestellt. (dpa/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!