Monatliches Minus von 15.000 Industriejobs

Berlin. Die deutsche Industrie verliert laut ihrem Bundesverband BDI jeden Monat rund 15.000 Arbeitsplätze. »Die Lage der Industrie ist kritisch«, sagte Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner am Sonnabend gegenüber dpa. Ursächlich seien demnach die Zollpolitik der USA und die Konkurrenz aus China. Bei jeder politischen Entscheidung müsse, so die frühere CDU-Politikerin, gefragt werden: »Zahlt sie auf Wettbewerbsfähigkeit ein?« Chancen sah sie in der neuen industriellen Revolution durch künstliche Intelligenz. (dpa/jW)