USA setzen Sanktionen wieder in Kraft

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Washington. Die USA haben eine Ausnahmeregelung auslaufen lassen, mit der sie in den vergangenen Wochen angesichts der im Iran-Krieg gestiegenen Energiepreise Sanktionen auf russisches Öl gelockert hatten. Vor gut einem Monat hatte eine Behörde des Finanzministeriums mitgeteilt, den Verkauf und die Lieferung von russischem Öl, das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Schiffe geladen wurde, bis zur Nacht auf den vergangenen Sonnabend von US-Verboten auszunehmen. (dpa/jW)

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