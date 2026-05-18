Space X vor Rekordbörsengang

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Austin. Elon Musks Weltraumfirma Space X will offenbar ihren Rekordbörsengang am 12. Juni über die Bühne bringen. Dabei wolle Space X bis zu 80 Milliarden US-Dollar (rund 69 Milliarden Euro) bei Investoren einsammeln, schrieb das Wall Street Journal. Das wäre der mit Abstand größte Börsengang aller Zeiten. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg strebt Space X bei der Aktienplazierung eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar an. (dpa/jW)

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