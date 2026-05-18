Israel tötet Hamas-Militärchef in Gaza

Gaza-Stadt. Die radikalislamische Hamas hat den Tod des Anführers ihres militärischen Flügels bestätigt. Zwei Vertreter der Palästinenserorganisation sagten der Nachrichtenagentur AFP am Sonnabend, dass Israel am Vortag Essedin Al-Haddad bei einem Angriff auf eine Wohnung und ein Fahrzeug getötet habe. Zuvor hatte bereits seine Familie berichtet, dass Al-Haddad, seine Frau und eine seiner Töchter bei dem israelischen Angriff in einem Stadtteil von Gaza am Freitag ums Leben gekommen seien. Das israelische Verteidigungsministerium hatte am Freitag mitgeteilt, einen der »wichtigsten Architekten« des Hamas-Angriffs auf Israel vom 7. Oktober 2023 ins Visier genommen zu haben.

Derweil bestätigte Premier Benjamin Netanjahu am Sonntag die Ausweitung der israelischen Kontrolle über Gaza. Die Zeitung Israel Hajom hatte zuletzt unter Berufung auf einen ranghohen westlichen Diplomaten berichtet, dass das Militär bereits 64 Prozent des im Krieg weitgehend zerstörten Küstenstreifens kontrolliere. (AFP/dpa/jW)