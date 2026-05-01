Neue Dinosaurierart entdeckt

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Chicago. Eine internationale Forschungsgruppe der University of Chicago hat in der Sahara Überreste einer bislang nicht bekannten Dinosaurierspezies entdeckt. Dabei handelt es sich um eine Unterart der Gattung Spinosaurus, die zu den großen fleischfressenden Sauriern zählt. Mit einer Körperlänge von 10 bis 14 Metern ist sie dem Tyrannosaurus rex vergleichbar. Die Wissenschaftler um den Paläontologen Paul Sereno wählten den Namen Spinosaurus mirabilis, deutsch: wunderbare Dornechse. Der Name Spinosaurus bezieht sich auf die Dornfortsätze der Rückenwirbel, die für diese Art typisch ist. Während die Funktion dieser Dornfortsätze unklar ist, geht man aufgrund der krokodilartigen Schnauze des Spinosaurus davon aus, dass er sich hauptsächlich von Fischen ernährt hat, wobei auch hier einiges unklar bleibt. Ob der Spinosaurus seine Fischbeute vom Land aus oder unter Wasser jagte, ist umstritten. Serono und Kollegen zufolge repräsentiert Spinosaurus mirabilis das Ende einer dreistufigen Evolutionsphase der Spinosaurier: Während des Jura hat die Art lange Schädel entwickelt, in der frühen Kreidezeit breitete sie sich an den Küsten der Thetys aus, gegen Ende der Oberkreidezeit (vor 95 Millionen Jahren) starb sie aus. (jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!