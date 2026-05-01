-
11.05.2026
- → Feuilleton
Veranstaltungen
»Kampf um Venezuela. Folgen für Lateinamerika und die Welt«. Vortrag des Lateinamerikaexperten Raina Zimmering. Die US-Regierung wird nach ihrem Vorgehen gegen Venezuela, Kuba, Iran auch vor Angriffen auf weitere Länder nicht halt machen. Dienstag, 12.5., 19 Uhr. Ort: Mehrgenerationenhaus, Genfer Platz 2, Panketal. Veranstalter: Welttrends
»Kitakollaps-Aktionstage«. Protest-Mandala. Familien, Kitabeschäftigte, Träger, Verbände und Verdi Berlin-Brandenburg demonstrieren. Mittwoch, 13.5., 9 Uhr. Ort: Ernst-Mucke-Platz, Cottbus. Veranstalter: Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg
»Nein zur Kriegswirtschaft – Wir geben unsere Kinder nicht für Kriege!« Diskussion. Die IG-Metall-Vertrauensleute bei Ford Köln erklären mit »Nein zur Kriegswirtschaft – Wir geben unsere Kinder nicht für Kriege!« den Widerstand gegen die Umstellung ziviler Industrien auf Rüstungsproduktion. Kollegen von Ford Köln und Mercedes-Benz Düsseldorf sprechen über die Situation in den Betrieben. Mittwoch, 13.5., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: ZAKK, Fichtenstr. 40, Düsseldorf
Unabhängiger Journalismus braucht deine Unterstützung.
Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Durchschnittliche Bewertung: 0,0
Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!