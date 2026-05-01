»Kampf um Venezuela. Folgen für Lateinamerika und die Welt«. Vortrag des Lateinamerikaexperten Raina Zimmering. Die US-Regierung wird nach ihrem Vorgehen gegen Venezuela, Kuba, Iran auch vor Angriffen auf weitere Länder nicht halt machen. Dienstag, 12.5., 19 Uhr. Ort: Mehrgenerationenhaus, Genfer Platz 2, Panketal. Veranstalter: Welttrends

»Kitakollaps-Aktionstage«. Protest-Mandala. Familien, Kitabeschäftigte, Träger, Verbände und Verdi Berlin-Brandenburg demonstrieren. Mittwoch, 13.5., 9 Uhr. Ort: Ernst-Mucke-Platz, Cottbus. Veranstalter: ­Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg

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»Nein zur Kriegswirtschaft – Wir geben unsere Kinder nicht für Kriege!« Diskussion. Die IG-Metall-Vertrauensleute bei Ford Köln erklären mit »Nein zur Kriegswirtschaft – Wir geben unsere Kinder nicht für Kriege!« den Widerstand gegen die Umstellung ziviler Industrien auf Rüstungsproduktion. Kollegen von Ford Köln und Mercedes-Benz Düsseldorf sprechen über die Situation in den Betrieben. Mittwoch, 13.5., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: ZAKK, Fichtenstr. 40, Düsseldorf