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09.05.2026
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Veranstaltungen
»Das Jahr 1945«. Defa-Film von Karl Gass zum 40. Jahrestag der Befreiung im Jahr 1985. Eintritt frei. Sonnabend, 9.5., 17.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin
»Die Wunderwaffe«. Filmvorführung im Rahmen der Wiedereinführung der Wehrpflicht. Der Film zeigt, wie oft ein deutscher Soldat fallen und wieder in Marsch gesetzt werden kann, in Anlehnung an das Gedicht von Bert Brecht »Legende vom toten Soldaten«. Sonntag, 10.5., 16 Uhr. Ort: Theatersaal, Kornstr. 1, Bremen. Veranstalter: VVN-BdA Bremen
»Kubas Kampf gegen die US-Blockade und für weltweite Humanität«. Vortrag. Montag, 11.5., 18 Uhr. Ort: Haus der Begegnung, Großenhainer Str. 93, Dresden. Veranstalter: Cuba Sí und KPF Dresden
»Walk of Care Berlin – Pflege ist Menschenrecht«. Demonstration. Am Tag der Pflegenden werden grundlegende Reformen im Gesundheitswesen sowie in der Politik gefordert. Dienstag, 12.5., 14 Uhr. Ort: Invalidenpark, Berlin. Veranstalter: Bochumer Bund u. a.
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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