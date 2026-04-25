Bundesrat für »Tankrabatt«

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Berlin. Die vorübergehende Senkung der Mineralölsteuer kann zum 1. Mai kommen. Eine entsprechende Gesetzesänderung hat am Freitag nach einem entsprechenden Beschluss im Bundestag auch den Bundesrat passiert. Damit sollen die Treibstoffpreise an deutschen Tankstellen für zwei Monate um 17 Cent pro Liter günstiger werden. CDU-Finanzexperte Fritz Güntzler behauptete im Bundestag, die Senkung entspreche »ungefähr zehn Euro bei einer Tankfüllung«. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) äußerte in Berlin seine »klare Erwartung«, dass die Mineralölkonzerne die Steuersenkung weitergeben. (AFP/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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