Aus: Ausgabe vom 20.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
USA billigen teuren Rüstungsexport gen BRD
Washington. Das US-Außenministerium teilte am Freitag (Ortszeit) mit, dass es den möglichen Verkauf eines integrierten Kampfsystems, von Zusatzausrüstung und von Supportleistungen an Deutschland zu einem geschätzten Preis von 11,9 Milliarden US-Dollar genehmigt habe. Die Hauptauftragnehmer seien demnach die auf Luftkampf spezialisierten Rüstungskonzerne Lockheed Martin und RTX. (Reuters/jW)
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