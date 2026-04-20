USA billigen teuren Rüstungsexport gen BRD

Washington. Das US-Außenministerium teilte am Freitag (Ortszeit) mit, dass es den möglichen Verkauf eines integrierten Kampfsystems, von Zusatzausrüstung und von Supportleistungen an Deutschland zu einem geschätzten Preis von 11,9 Milliarden US-Dollar genehmigt habe. Die Hauptauftragnehmer seien demnach die auf Luftkampf spezialisierten Rüstungskonzerne Lockheed Martin und RTX. (Reuters/jW)