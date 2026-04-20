Rüstungsprojekt FCAS offenbar gescheitert

Berlin. Ein letzter Vermittlungsversuch über das deutsch-französische Kampfflugzeugprojekt FCAS (Future Combat Air System) ist offenbar gescheitert. Die Mediatoren seien derart uneins gewesen, dass es sogar zwei verschiedene Ergebnisberichte geben soll, berichtete das Handelsblatt am Sonnabend unter Berufung auf eingeweihte Kreise. »Die Phase des Zögerns darf sich nicht länger hinziehen«, forderte der für die Luftwaffe zuständige Berichterstatter der Unionsfraktion, Volker Mayer-Lay, gegenüber AFP einen zügigen »Übergang zur Zwei-Fighter-Lösung«. Der Kanzler müsse »standhaft« bleiben. Geplant war die Entwicklung eines Kampfjets, unbemannter Begleitdrohnen und einer vernetzenden Cloud. (AFP/jW)