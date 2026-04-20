USA: Ausnahmen für russisches Öl verlängert

Washington. Die Trump-Regierung hat am Freitag (Ortszeit) die ausgelaufene, ursprünglich für nur einen Monat vorgesehene Ausnahmegenehmigung für den Import von sanktioniertem russischen Öl bis zum 16. Mai verlängert. Da die Verhandlungen mit dem Iran anhielten, »möchte das Finanzministerium sicherstellen, dass Öl für diejenigen verfügbar ist, die es benötigen«, teilte ein Sprecher des Hauses mit. Oppositionelle Abgeordnete werfen der Regierung laut Reuters nun zuviel Nachsicht gegenüber Moskau vor, dessen Kriegskasse maßgeblich von Einnahmen aus Energieexporten abhängt. (Reuters/jW)