Länder lehnen Prämie für Beschäftigte ab

Berlin. Die von der Bundesregierung vorgeschlagene steuerfreie Entlastungsprämie für Beschäftigte in Höhe von 1.000 Euro stößt bei den Bundesländern auf Widerstand. Eine Umfrage unter allen 16 Landesregierungen hat laut Bild vom Freitag ergeben, dass derzeit kein einziges Land bereit ist, die Bonuszahlung an Beamte und Angestellte auszuschütten. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) etwa verwies auf die Kosten der jüngsten Tariferhöhung im öffentlichen Dienst, die sein Land bereits rund 500 Millionen Euro koste. Innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion werden laut dem Bericht derweil Rufe nach einer sozialen Staffelung laut: Während höhere Besoldungsgruppen verzichten sollten, müssten untere Lohngruppen in den Blick genommen werden. (dpa/jW)