Mehr Ausbilder aus der Ukraine für Bundeswehr

Berlin. Die Bundeswehr will den Einsatz »kampferfahrener« ukrainischer Ausbilder in Deutschland ausweiten. Ziel sei es, »ukrainische Soldaten mit praktischer Kriegserfahrung mit unseren Ausbildern zusammenzubringen«, sagte der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, laut Vorabmeldung der Welt am Sonntag. »Sie sollen gemeinsam im Gelände Taktiken ausprobieren, lehren und Kompetenzen vermitteln, möglichst nahe am tatsächlichen Kriegsbild.« Eingesetzt worden seien die ukrainischen Ausbilder bislang an der Panzertruppenschule und an der Pionierschule, sagte der General. (AFP/jW)