Aus: Ausgabe vom 17.04.2026, Seite 14 / Medien
Erstmals Frau unter FAZ-Herausgebern
Frankfurt am Main. Helene Bubrowski verlässt Table Media als Kochefredakteurin und kehrt zurück zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Zum 1. Januar 2027 werde sie in das Herausgebergremium eintreten, teilte die FAZ mit. Damit sei sie die erste Frau in der kollektiven Führung der Zeitung. Bubrowski soll gemeinsam mit Berthold Kohler die politische Redaktion leiten. Gerald Braunberger, seit 2019 Herausgeber, geht außerdem Ende September in den Ruhestand. (dpa/jW)
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