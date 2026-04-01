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Aus: Ausgabe vom 17.04.2026, Seite 14 / Medien

NDR-Beschäftigte weiter im Warnstreik

Hamburg. Der Warnstreik von freien und festen Beschäftigten beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) in Hamburg geht in die Verlängerung. Weil die Unternehmerseite bei den Tarifverhandlungen am Dienstag erneut kein tragfähiges Angebot vorgelegt hatte, wurde der Ausstand um 24 Stunden ausgedehnt. Die vierte Verhandlungsrunde sei auf den 19. Mai terminiert. Verdi fordert für die rund 5.000 NDR-Beschäftigten im gesamten Norden unter anderem eine Lohnsteigerung von sieben Prozent, mindestens jedoch 300 Euro, und 200 Euro mehr sowie eine Übernahmegarantie für Auszubildende. (dpa/jW)

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