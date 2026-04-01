ARTE F/© Hauteville Productions Tu dich nich von deinem Hirn austricksen lassen

Tierisches Tummeln

Vor der Südwestküste Sardiniens gelegen, ist der Arcipelago del Sulcis ein Ort der tierischen Tummelei: Die größten Muscheln des Mittelmeers, die vom Aussterben bedrohte Pinna nobilis, findet man hier, genauso wie Rosaflamingos und Rotflossen-Thunfische. BRD 2021.

Inseln Italiens. Sulcis-Archipel. 3sat, 16.15 Uhr

Galeere

Damit sich die über 5.000 Gäste der »Aida Cosma« gesalbt und gepudert fühlen, rackert sich die Crew ab. BRD 2026.

Inside Aida. Die Geheimnisse des Kreuzfahrtgiganten. RTL, 20.15 Uhr

Edles Metall, miserabler Lohn

Ein philippinischer Goldtaucher sieht von dem, was er unter Lebensgefahr birgt, letztlich reichlich wenig. BRD 2026.

Das Geschäft mit dem Gold. Wer zahlt den Preis? 3sat, 20.15 Uhr

Neu, aber schlechter

Ich hätte gern, was die Frau hatte. Nein, das war ein anderer Film, aber was macht das schon? Es gibt nichts neues unter der Sonne, nur die Rückkehr des Ewiggleichen. Im Bestreben, alles noch einmal richtig, aber kein Stück besser zu machen, kopiert Hollywood sich einmal mehr selbst. Neben »Ghostbusters« (2016), »Ocean's 8« (2018) und »Was Männer wollen« (2019) ein weiterer Versuch, einen bekannten Stoff neu aufzulegen, bloß mit inversen Geschlechterbesetzungen. Overboard (neu) ist schlechter als »Overboard« (alt), aber diesmal zahlt die Frau dem Mann seine Arroganz heim. Was ja schon okay ist, aber zugleich doch die Fortsetzung des alten patriarchalen Drecks. Statt wirklich neue, eigene Stoffe zu kreieren, manifestiert man die Abhängigkeit, indem die Filme, bei denen die Frau besser wegkommt oder endlich im Zentrum steht, lediglich Kopien männlich dominierter Produktionen sind. USA 2018

Overboard. Super RTL, 20.15 Uhr

Wohnen, wo andere Urlaub machen

Unzählige Chaletdörfer und Apartmentresorts wurden in Österreich in den vergangenen Jahren aus dem Boden gestampft. Manche Unternehmen aber gingen vor der Fertigstellung pleite. Ob als Bauruine oder Zweitwohnsitz reicher Arschlöcher: Die Ferienhäuser verdrängen vielerorts die Einheimischen in den Alpentälern. Österreich 2026.

Bauruine statt Luxusressort.3sat, 20.55 Uhr

Kopfsache

Per autogenem Training kann man sich selbst weismachen, dass mit einem alles in Ordnung ist. Die Entspannungsübung zeigt, was man alles mit den eigenen Synapsen anstellen kann. Frankreich 2025.

Wie unser Gehirn uns austrickst. Mein Hirn und ich. Arte, 21.45 Uhr

Big Spender

30 biologische Kinder hat ein Hamburger mit dem gezeugt, was er auf die Samenbank geschafft hat. BRD 2024.

Vater bekannt. Ein Samenspender und seine 30 Kinder. HR, 22.00 Uhr

Einmal Klasse, immer Klasse

Im Land des ehemaligen Exportweltmeisters gilt: Werd, was deine Eltern sind! BRD 2024.

Das falsche Versprechen vom Aufstieg. RBB, 22.40 Uhr

Freundschaftsanfrage

Wer in den USA die Wahl gewinnt, kann sich sicher sein, dass Mark Elliot Zuckerberg an seiner Seite steht. Der Unternehmer ist ein Paradebeispiel für einen Wendehals. Frankreich 2025.

Mark Zuckerberg. Techgenie auf Trump-Kurs. ZDF Info, 23.55 Uhr