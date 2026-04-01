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Aus: Ausgabe vom 14.04.2026, Seite 4 / Inland

Rheinmetall will Raketen bauen

Düsseldorf. Der Rüstungskonzern Rheinmetall will künftig auch ballistische Raketen bauen. Das Düsseldorfer Unternehmen kündigte am Montag die Gründung eines Joint Ventures mit dem Raketenbauer Destinus an. »Dieses wird fortschrittliche Raketensysteme herstellen, vermarkten und liefern. Dazu gehören Marschflugkörper und ballistische Raketenartillerie«, erklärte Rheinmetall. Die beiden Waffenschmieden wollen so eine »Lücke zwischen den Anforderungen Europas sowie der Ukraine und den Möglichkeiten der europäischen Verteidigungsindustrie schließen«. Rheinmetall verspricht sich davon »kurzfristig eine Marktchance im Bereich von Hunderten von Millionen Euro und langfristig ein Potential im niedrigen Milliardenbereich«. (AFP/jW)

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