Neues Hauptquartier in Estland

Berlin/Den Haag. Deutschland und die Niederlande sollen in Estland ein neues taktisches Hauptquartier der NATO leiten. Das deutsch-niederländische Korps werde voraussichtlich Mitte des Jahres diese neue Rolle übernehmen, teilten die Verteidigungsminister beider Länder am Donnerstag mit. Das 1995 gebildete Korps, dessen Stab in Münster sitzt, soll die Führung der NATO-Truppenteile sowie der nationalen Elemente der Landstreitkräfte übernehmen, die in Estland und Lettland stationiert sind. Es wird den Angaben zufolge verantwortlich für die Leitung von Übungen sowie im Ernstfall für die Verteidigung der sogenannten Ostflanke. Bisher ist dafür das NATO-Hauptquartier in Polen zuständig. (dpa/jW)

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