»Wehrpflicht, nein danke!« Vortrag von Max Radtke, Bundesvorstand der Verdi-Jugend. Donnerstag, 16.4., 19 Uhr. Ort: Boutique-Hotel, Buchholz. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Nordheide

»Klang der Qin entlang der Seidenstraße: Eine Reise der sieben Saiten im Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart«. Ausstellungseröffnung mit Präsentation und interaktivem Angebot. Freitag, 17.4., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: Chinesisches Kulturzentrum, Klingelhöferstr. 21, Berlin

»Frieden gemeinsam schaffen«. Ernst-Busch-Chor singt. Zu Gast ist der Kinder- und Konzertchor Canzonetta. Sonntag, 19.4., 14 Uhr Einlass. Ort: Konzertsaal der Universität der Künste Berlin, Hardenbergstraße, Berlin. Veranstalter: Ernst-Busch-Chor

»100 Jahre Heideruh – eine Buchholzer Geschichte«. Mit Diskussionen, Lesungen und Konzert. Sonntag, 19.4., 16 Uhr. Ort: Empore, Breite Str. 10, Buchholz/Nordheide. Veranstalter: Haus Heideruh