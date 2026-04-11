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Aus: Ausgabe vom 11.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

KI verschärft Cyberbedrohungslage

Berlin. »Claude Mythos«, eine zwecks Aufdeckung digitaler Sicherheitsprobleme vom US-Konzern Anthropic entwickelte künstliche Intelligenz (KI), sorgt international für Beunruhigung. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) habe das Tool zwar bisher nicht testen können, befürchte aber »eine Verschiebung der Angriffsvektoren«, da es mittelfristig keine unbekannten klassischen Schwachstellen mehr geben werde, teilte BSI-Präsidentin Claudia Plattner am Freitag mit. Das US-Finanzministerium warnte dortige Banken am Dienstag vor neuen Risiken. (dpa/jW)

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