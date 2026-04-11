Weimar: Gericht untersagt Mahnwache

Weimar. Das Verwaltungsgericht Weimar hat die für Sonntag parallel zu den offiziellen Veranstaltungen zum 81. Jahrestag der Selbstbefreiung des KZ Buchenwald geplante Gedenkveranstaltung der linken Initiative »Kufijas in Buchenwald« untersagt. Die von der Versammlungsbehörde vorgenommene Zuweisung des Theaterplatzes in Weimar als Ausweichfläche sei rechtmäßig, teilte das Gericht am Donnerstag abend mit. Der Eilantrag der Anmelder wurde abgewiesen. Geplant hatten sie eine Mahnwache am Glockenturm auf dem Ettersberg. Hintergrund der Initiative ist, dass Menschen, die Kufija trugen, in der jüngeren Vergangenheit immer wieder der Zutritt zum ehemaligen KZ-Gelände erschwert oder untersagt worden war. Die Gedenkstätte bestreitet, dass es ein formelles Verbot von Symbolen der Palästina-Solidarität gibt, bestätigte aber gegenüber jW, dass es am Wochenende nicht möglich sein wird, »mit einer Kufija das Gelände der Gedenkstätte Buchenwald zu betreten«. (jW)