Nachschlag: Laghidses Limonati
Diese sowjetische Erfolgsgeschichte durfte offenbar nicht gesendet werden, ohne dass ständig ein Vergleich mit westlich-kapitalistischen Markenprodukten gezogen wird. Der am späten Sonntag abend im MDR gezeigte Dokumentarfilm von Stefan Tolz erzählt von der »kommunistischen Superbrause«, wie es der Sender formuliert. Das Einbetten dieser spannenden Industriegeschichte in den Kalten Krieg gipfelt im Titel »Stalins Cola« – und nervt von Anfang bis Ende. Gemeint sind die vom georgischen Apotheker Mitropane Laghidse erfundenen Limonaden aus rein natürlichen Zutaten wie Birnen, Kirschen, Estragon und bulgarisches Rosenöl, ohne Konservierungsstoffe. Generationen von Sowjetbürgern waren sie unter dem Namen ihres Erfinders vertraut. Mitunter werden sie noch heute als »Limonati« vertrieben. Zu Wort kommen ehemalige Kolchosenbauern, Lebensmittelchemiker, für die Marke »Laghidse« tätige Frauen, russische Fabrikanten und Importeure aus New York. (mb)
Probeabo
Sie lügen wie gedruckt. wir drucken, wie Sie lügen.
Jetzt 2 Wochen gratis lesen – das Probeabo endet automatisch!
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Blutige Mäulervom 07.04.2026
-
Schönheitvom 07.04.2026
-
Apokalyptiker und Integriertevom 07.04.2026
-
Die natürliche Tochtervom 07.04.2026
-
Das Symbol von Nürnbergvom 07.04.2026
-
Vorschlagvom 07.04.2026