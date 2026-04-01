Nachschlag: Laghidses Limonati

MDR/Filmpunkt/Georg. Nationalarchiv Mitropane Laghidse (1869–1960) während einer Qualitätskontrolle (undatierte Abbildung)

Diese sowjetische Erfolgsgeschichte durfte offenbar nicht gesendet werden, ohne dass ständig ein Vergleich mit westlich-kapitalistischen ­Markenprodukten gezogen wird. Der am späten Sonntag abend im MDR gezeigte Dokumentarfilm von Stefan Tolz erzählt von der »­kommunistischen Superbrause«, wie es der Sender formuliert. Das Einbetten dieser spannenden Industriegeschichte in den Kalten Krieg gipfelt im Titel »Stalins Cola« – und nervt von Anfang bis Ende. Gemeint sind die vom georgischen Apotheker Mitropane Laghidse erfundenen Limonaden aus rein natürlichen Zutaten wie Birnen, Kirschen, Estragon und bulgarisches Rosenöl, ohne Konservierungsstoffe. Generationen von ­Sowjetbürgern waren sie unter dem Namen ihres Erfinders vertraut. Mitunter werden sie noch heute als »­Limonati« vertrieben. Zu Wort kommen ehemalige Kolchosenbauern, Lebensmittelchemiker, für die Marke »Laghidse« tätige Frauen, russische Fabrikanten und Importeure aus New York. (mb)