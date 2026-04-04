Aus: Ausgabe vom 04.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Japan: Tesla will Mercedes-Benz ablösen
Tokio. Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Präsenz in Japan deutlich ausbauen und Mercedes-Benz die Marktführerschaft unter den Importmarken abjagen. Tesla plane, die Zahl seiner Filialen von 35 auf mindestens 60 zu erhöhen, sagte der Chef des Japan-Geschäfts, Richi Hashimoto, am Freitag. Ziel sei es, womöglich schon im kommenden Jahr die Nummer eins der eingeführten Automarken zu werden. Der japanische Markt für ausländische Autos wird traditionell von deutschen Herstellern dominiert. (Reuters/jW)
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