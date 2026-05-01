Commerzbank-Vorstand warnt vor Unicredit

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

München. Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank raten den Aktionären der Bank, ihre Papiere nicht gegen Anteilsscheine der italienischen Unicredit einzutauschen. Das Übernahmeangebot habe auch am Freitag mit rechnerisch 34,56 Euro unter dem Kurs der Commerzbank-Aktie von 36,48 Euro gelegen. ‌Das Angebot orientiere sich nur an ​der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgegenleistung und sei »ein opportunistischer Versuch, Kontrolle zu erwerben«, bekräftigte die Commerzbank am Montag ihre Ablehnung in der offiziellen Stellungnahme, die sie zu der vor knapp ‌zwei Wochen vorgelegten Offerte abgeben musste. (Reuters/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!